معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از ضرب‌الاجل ۲۰ روزه به دستگاه‌های مسئول برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عیسی پورسلیمی در نشست پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت تسریع در فراهم‌سازی زیرساخت‌های راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین تأکید کرد.

وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید زیرساخت‌های فنی، بستر تبادل اطلاعات و دسترسی‌های مورد نیاز این سامانه را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به نقش این سامانه در ساماندهی امور اراضی و املاک افزود: یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت، تسریع در صدور مجوزها و استعلامات، پیشگیری از زمین‌خواری و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اهداف راه‌اندازی پنجره واحد زمین است.

پورسلیمی ادامه داد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند اطلاعات و دسترسی‌های لازم را در اختیار سامانه قرار دهند تا خدمات مرتبط با اراضی و املاک به‌صورت متمرکز و الکترونیکی ارائه شود.

وی همچنین بر نظارت مستمر بر اجرای مصوبات و رفع موانع احتمالی تأکید کرد و خواستار جلوگیری از تأخیر دستگاه‌های مسئول در انجام تکالیف قانونی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این سامانه نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و ساختمان، افزایش شفافیت اداری و کاهش اختلافات ملکی شهروندان خواهد داشت.