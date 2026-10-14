شهردار منطقه ۵ با گرامیداشت یاد و خاطره بانوان شهیده، بر ضرورت پاسداشت مقام والای آنان و تبیین نقش زنان در عرصه ایثار، فداکاری و خدمت تأکید کرد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد رضا پوریا فر با اشاره به فداکاری این بانوان گفت: ایثار شهیدان یادآور اهمیت خدمت صادقانه و مسئولیت‌پذیری است و باید با زنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان، فرهنگ ایثار و فداکاری را در جامعه گسترش داد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای نام‌گذاری معابر به نام این شهدا و ساخت تندیس بانوان شهیده خبر داد.

همچنین، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا گفت: مجموعه مدیریت شهری باید در مسیر تکریم این خانواده‌ها گام بردارد و حمایت از آنان را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به دشواری‌ها و رنج‌های خانواده‌های شهدا افزود: شهرداری تهران خود را در کنار این خانواده‌ها می‌داند و آمادگی دارد در حد توان، حمایت‌های لازم را برای همراهی با آنان و کاهش آلامشان ارائه کند.

در پایان این مراسم، ضمن گفت‌و‌گو با خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از صبر و استقامت آنان، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از خانواده‌های این بانوان شهیده تجلیل شد.

اسامی ۱۳ بانوی شهیده جنگ ۴۰ روزه حوزه بسیج ۱۰۴ رضوان شامل :شهیده سمیه سادات بکایی، شهیده سمانه گودرزی، شهیده پروانه شاهی، شهیده فائزه محمدی نصرآبادی، شهیده زهرا فتحعلی، شهیده ملیحه قرهی، شهیده فاطمه نصرآبادی، شهیده طاهره نصرآبادی، شهیده سمیه مشایخی، شهیده معصومه توکلی، شهیده رقیه ابراهیمی‌آذر، شهیده بهاره گلرویی و شهیده عطیه اصلاحی است.