به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، معاون شهرسازی شهرداری کرج در چهل و نهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور با بیان این مطلب گفت هدف از برگزاری این نشست بررسی ابهامات این قانون با حضور کارشناسانی ثبتی و قضایی است.

پرگو افزود با اجرای این قانون دیگر شاهد تخلفات در معاملات به ویژه در بخش مسکن نخواهیم بود و هیچ سارنده یا صاحب ملکی نمی تواند ملک را به چند نفر بفروشد .

وی افزود این قانون در دو بند به شهرداری ها تکلیف کرده است که به اداره ثبت اسناد و املاک وصل شوند و در مراحل صدور جواز و پایان کار برای اجرای دقیق این قانون مراقبت لازم را انجام دهند .

معاون قضایی دادگستری استان هم با بیان اینکه با اجرای این قانون تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی کاهش می یابد افزود : بر اساس این قانون ساخت و سازها از ابتدا تا صدور پایان کار و جواز در ۱۸ فرایند در بستر سامانه انجام می شود و همه مسئواان دخیل در آن در تمام مراحل می توانند اعمال نظر کنند .

دارابخانی افزود: الزام به اجرای قانون ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دارد و مردم باید توجه داشته باشند که هرگونه معامله منقول را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.