

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوره تخصصی توانمندسازی مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) با محوریت روش‌ها و رویکرد‌های علمی آموزش زبان دوم و خارجی، اصول آموزش مهارت‌های زبانی و فنون تدریس زبان فارسی طراحی شده است و در کنار مباحث نظری، آموزش عملی و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان را نیز در بر می‌گیرد.

قهرمان سلیمانی دبیر بنیاد سعدی در آیین افتتاحیه این دوره با تأکید بر نقش مدرسان در گسترش زبان و فرهنگ فارسی گفت: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، افزون بر انتقال دانش زبانی، زمینه آشنایی زبان‌آموزان با فرهنگ، تاریخ و میراث علمی ایران را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت حضور دانشجویان خارجی در ایران افزود: دانشجویان خارجی می‌توانند پس از بازگشت به کشور‌های خود، سفیران فرهنگی ایران باشند؛ ازاین‌رو، توجه به تجربه حضور آنان در کشور و فراهم کردن زمینه آشنایی بیشترشان با جامعه و فرهنگ ایرانی اهمیت دارد.

دبیر بنیاد سعدی با بیان اینکه توانمندسازی مدرسان از محور‌های فعالیت این بنیاد است، اظهار کرد: توسعه رویکرد‌های علمی و تخصصی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از جمله زمینه‌هایی است که بنیاد سعدی با برگزاری دوره‌های آموزشی در داخل و خارج از کشور دنبال می‌کند.

سلیمانی همچنین از همکاری دانشگاه تربیت مدرس در برگزاری این دوره قدردانی کرد و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و آموزشی دانشگاه‌ها را در ارتقای کیفیت آموزش زبان فارسی مؤثر دانست.

ناصر نیکوبخت رئیس مرکز آموزش زبان فارسی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، در این آیین با اشاره به سابقه فعالیت‌های این مرکز در آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی گفت: این مرکز علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی در زمینه دانش‌افزایی دانشجویان و استادان خارجی و برگزاری دوره‌های مرتبط با ویرایش، نقد ادبی و نشست‌های ادبی فعالیت داشته است.

وی افزود: دوره حاضر با پیشنهاد بنیاد سعدی و به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت مدرسان توانمند در مراکز آموزش زبان فارسی را فراهم کند.

نیکوبخت با اشاره به محدودیت ظرفیت پذیرش در دوره کنونی اظهار امیدواری کرد که در آینده، دوره‌های مقدماتی و تکمیلی بیشتری برگزار شود تا شمار بیشتری از متقاضیان بتوانند از آموزش‌های تخصصی این حوزه بهره‌مند شوند.

سیدعلی موسوی‌زاده معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی، نیز در این‌نشست با تأکید بر ضرورت توسعه روش‌های علمی تدریس زبان فارسی گفت: تجربه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در کشور‌های مختلف نشان داده است که برخورداری مدرسان از منابع مناسب و روش‌های مدون تدریس، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش زبان فارسی دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد سعدی در زمینه تولید محتوای آموزشی افزود: توسعه منابع آموزشی و بازنگری در محتوای موجود از جمله اقداماتی است که برای بهبود فرایند آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دنبال می‌شود.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های مختلف کشور برای توسعه آموزش زبان فارسی تأکید کرد و آموزش زبان فارسی به کودکان را از حوزه‌های نیازمند توجه بیشتر در زمینه تولید منابع استاندارد آموزشی دانست.

موسوی‌زاده با اشاره به سابقه برگزاری دوره‌های تربیت مدرس در بنیاد سعدی گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۲ هزار مدرس در دوره‌های تربیت مدرس این بنیاد شرکت کرده‌اند.

معرفی استاندارد‌های آموزش زبان، روش‌ها و رویکرد‌های آموزش زبان دوم و خارجی، اصول و فنون آموزش مهارت‌ها و مؤلفه‌های زبانی، آشنایی با سبک‌های یادگیری و مهارت‌های معلم زبان فارسی از جمله سرفصل‌های دوره تخصصی توانمندسازی مدرسان آزفا است.

همچنین، تدریس عملی و انجام تکالیف ارزیابی در برنامه این دوره پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مبانی نظری، مهارت‌های کاربردی لازم برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان را نیز تقویت کنند.

این دوره به صورت حضوری و در مجموع ۴۰ ساعت آموزشی طی ۶ روز در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود. نوبت نخست آن از ۲۲ تا ۲۴ مهر و نوبت دوم از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.