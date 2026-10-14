استاندار همدان گفت: سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۸ تا ۱۳ آذر در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست ستاد استانی برگزاری این جشنواره، خواستار تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها، پیگیری جدی وظایف و فراهم کردن مقدمات لازم برای میزبانی مطلوب شد.

او تصریح کرد: تلاش شود تا برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه جشنواره به شکل هم‌زمان و برخط در مراکز استان‌های کشور برگزار شود تا زمینه معرفی گسترده‌تر این رویداد فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم با اشاره به پیشینه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان گفت: شکل‌گیری این رویداد به سال ۱۳۶۸ بازمی‌گردد و پس از برگزاری چند دوره در استان‌های دیگر، جشنواره دوباره به زادگاه خود بازگشته است.

سید محمدرضا جوادی تبادل تجربه میان هنرمندان تئاتر و ایجاد فضای شادی و نشاط برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را از اهداف این جشنواره دانست و گفت: شعار امسال جشنواره «حال خوب کودکان امروز، حال خوب ایران فردا» است.

حمیدرضا حاجی بابایی و عباس صوفی دو نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اهمیت حفظ جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر در میزبانی جشنواره، حمایت از هنرمندان بومی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را از ضرورت‌های برگزاری مطلوب این رویداد دانستند.

سید مسعود حسینی شهردار همدان هم با اشاره به ظرفیت‌های شهر برای برگزاری برنامه‌های جانبی، پیشنهاد‌هایی از جمله برپایی جشنواره غذا، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، عرضه اسباب‌بازی و صنایع‌دستی، برگزاری رویداد‌های ورزشی و برنامه‌های پاییزی و همچنین تولید محتوای تبلیغاتی برای معرفی جشنواره مطرح کرد.

مرضیه برومند دبیر جشنواره بین المللی کودک و نوجوانان هم با قدردانی از همراهی مسئولان استان همدان، بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها و تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز سالن‌های نمایشی تأکید کرد.

اتابک نادری مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اشاره به پیش‌بینی اجرای حدود ۷۰ تا ۷۵ نمایش در جشنواره گفت: بخشی از اجرا‌ها در شهرستان‌ها، روستاها، مناطق کمتر برخوردار و فضا‌های تاریخی برگزار خواهد شد.

در این جلسه بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده در سطح ملی و بین‌المللی، تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات برای فراهم کردن شرایط میزبانی مطلوب همدان تأکید شد.