مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تگرگ در برخی مناطق استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.

پیش بینی احتمال رگبار و تگرگ برای کهگیلویه و بویراحمد

پیش بینی احتمال رگبار و تگرگ برای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان از امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه تا اوایل هفته آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبار رقیق دور از انتظار نیست.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و ناپایداری‌های جوی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تگرگ در برخی مناطق استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۲ برای این سامانه جوی، بیان کرد: این هشدار همچنان معتبر است و شهروندان و دستگاه‌های مرتبط باید به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده توجه داشته باشند.

کرمی ادامه داد: شرایط جوی پیش‌بینی‌شده برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، ۲۲ تا ۲۴ مهرماه، عمدتاً شامل آسمان صاف تا قسمتی ابری، افزایش وزش باد، غبار رقیق و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر است که در برخی مناطق با رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و احتمال تگرگ همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نوسانات دمایی استان در این مدت اندک خواهد بود، گفت: تغییرات قابل‌توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.