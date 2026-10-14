رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست خبری امروز، ضمن اشاره به دستاورد‌های زیرساختی کشور، از نهایی شدن گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست خبری، بر توانمندی‌های زیرساختی کشور در حوزه ارتباطات تأکید کرد. وی در این نشست تصریح کرد: ایران توانایی مدیریت ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک را دارد و همچنین اعلام کرد؛ گزارش جامع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ماه آینده میلادی نهایی و منتشر خواهد شد.