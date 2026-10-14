فرماندار اشکذر با تأکید بر ریشه‌گرفتن فرهنگ دفاع مقدس از ایمان به خدا و عشق به میهن، از برنامه‌ریزی برای میزبانی و خاکسپاری دو شهید گمنام یکی در یادمان مصلی نماز جمعه اشکذر و دیگری در بخش خضرآبادهمزمان با ایام فاطمیه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده، در نشست شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان اشکذر، با اشاره به تفاوت نگاه ملت ایران به دفاع از میهن گفت: رزمندگان ایرانی ابتدا برای رضای خدا و سپس برای دفاع از وطن به میدان آمدند و همین رویکرد، دفاع ملت ایران را به «دفاع مقدس» تبدیل کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از پیکر مطهر دو شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه بررسی شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر یک شهید در یادمان مصلی نماز جمعه اشکذر و شهید دیگر در بخش خضرآباد به خاک سپرده خواهد شد.

امام جمعه اشکذر نیز با قدردانی از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر برای اجرای عملیات زیربنایی و محوطه‌سازی مصلی، از آماده‌سازی یادمان شهید گمنام در این مجموعه خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه مصلی، ابراز امیدواری کرد طرح‌های توسعه‌ای با کاربری فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، با مشارکت خیران و همراهی مسئولان اجرا شود و به سرمایه‌ای معنوی برای مردم شهرستان و نسل آینده تبدیل شود.

تخصیص زمین برای احداث گنجینه ایثار و شهادت شهرستان و تأمین تجهیزات مورد نیاز ساختمان اداری شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین اعضای نشست بر تقویت جلوه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در فضای شهری تأکید کردند و مقرر شد از تصاویر شهدا در فضاسازی شهری بیشتر استفاده شود. نام‌گذاری یکی از میدان‌های شهرستان به نام رهبر شهید ایران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.