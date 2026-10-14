به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه

آیین باشکوه جانفدایان ایران روز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم قصرشیرین، شیرزنان و شیرمردان این خطه مرزی، نیروهای نظامی و انتظامی، کارکنان دستگاه‌های مختلف شهرستان و با حضور دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، سردار قنبری جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم استان، دکتر حسینی نماینده مردم غرب استان در مجلس، امام جمعه و فرماندار قصرشیرین، مدیرکل حراست استانداری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهر قصرشیرین برگزار شد.

دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در رزمایش جانفدایان ایران در قصرشیرین اظهار کرد: سلامِ خدا بر شما شیرمردان و شیرزنانِ با غیرت استان کرمانشاه و بویژه قصرشیرین که ۲۲۷ شبِ پیاپی خواب را از چشمِ دشمنِ گرگ‌صفت ربودید؛ خیابان‌ها و میادین را رها نکردید و پرچمِ عزت و وحدتِ این خاک را بر قله‌های جهان به اهتزار درآوردید.

استاندار کرمانشاه خطاب به امام و رهبر شهید عنوان کرد: سلام بر تو ای امام و رهبرِ شهیدِ ما، ای قله‌ی تسخیرناپذیرِ شجاعت، ای تندیسِ بی‌بدیلِ غیرت و بصیرت، و ای اسوه‌ی راستینِ صلابت و جانبازی که در مسلخِ عشق، جانِ عزیزت را پای خیمه اسلام، ولایت و شرفِ این امت فدا کردی و قامت خم نکردی. ای قائدِ مجاهد و نستوه! از اوجِ ملکوت و فرازِ عرشِ الهی نظاره‌گر باش؛ سرتان را بالا بگیرید که شیرمردانِ حیدری‌تان در این ۲۲۷ روز، زیر بارانِ آتش و توفانِ تهدید، حتی یک گام از آرمان‌هایِ قدسی‌ات عقب ننشسته‌اند، پرچمِ سُرخت را محکم‌تر از همیشه بر دوش کشیده‌اند و خواب را بر چشمِ قاتلانت حرام کرده‌اند.

وی گفت: ای امام شهید؛ روحتان آرام که رئیس جمهورِ صادق و شجاع، در سازمانِ ملل حیثیتِ نداشته‌ی ترامپ و نتانیاهو را بر باد داد و رسوایشان کرد و در واقع تریبونِ سازمان ملل را به جلسه‌ی محاکمه‌ی جنایتکارانِ آمریکا و اسرائیل تبدیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: در پیشگاهِ ذاتِ اقدسِ الهی و ارواحِ طیبه شهدا سوگند یاد می‌کنیم که تا آخرین قطره خون و واپسین دَمِ حیات، سربازِ جان‌برکف و گوش‌به‌فرمانِ خلفِ صالح، حکیم، شجاع و بصیر، رهبرِ رشیدِ امت، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای خواهیم بود.

استاندار کرمانشاه گفت: از خاکِ غیرت‌پرور و سینه ستبر ایران، کرمانشاه قهرمان و قصرشیرین مرزدار، خروش برمی‌آوریم که ایرانِ اسلامی امروز ابرقدرتِ نوینِ جهان و رقم‌زننده بی‌چون‌وچرای سرنوشتِ منطقه است.

دکتر حبیبی با بیان اینکه ما شاگردانِ مکتبِ «هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» هستیم، افزود: مردمی که هشت سال در برابر استکبار، قریبِ ۱۰ هزار سرو تناور از همین خطه دلاورخیز استان کرمانشاه تقدیم کرد اما یک وجب خاک نداد، امروز هم زیر سایه تهدیدهای قلدرمابانه دشمن سر خَم نخواهد کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: فدایان ولایت صبح پیروزیِ نهایی دمیده و اراده الهی بر تحقق «وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» قطعی و برگشت‌ناپذیر است و عالمیان بدانند امروز هیچ معادله، توافق و تصمیمی در این جغرافیا بدون اذن و حضور جمهوری اسلامی ایران ورق نخواهد خورد و هر دستی بخواهد این هندسه قدرت را نادیده بگیرد، از بازو قطع خواهد شد.

دکتر حبیبی تصریح کرد: نابکاران گیتی بدانند درافتادن با وارثانِ فاتح خیبر، انتحارِ محض است؛ پنجه در پنجه ایرانی انداختن یعنی استقبال رسمی از خفت، گورستان ابدی و رسوایی تاریخی و دشمنان به هوش و گوش باشند؛ که این تنها گوشه‌ای از غُرشِ سهمگینِ موشکهای سجیل، خرمشهر، عماد، خیبرشکن و فتاح ما بود که لایه‌های پدافندی چندگانه شما را شخم زد و خواب را به کابوسِ مرگ برای شیاطینِ آمریکایی و صهیونیستی تبدیل کرد.

استاندار کرمانشاه افزود: پهپادهای نقطه‌زن و هوشمندِ ما آسمانِ منطقه را به جهنمِ اختصاصی متجاوزان بدل ساخت؛ باز تکرار می‌کنیم که فقط یک گوشه از زرادخانه‌هایمان را گشودیم و دیدید که تمامی ارکان پایگاه‌های فرسوده‌تان ویران شد.

دکتر حبیبی با اشاره به تحمیل اراده ایران در تنگه هرمز گفت: متذکر می شویم که بستنِ تنگه هرمز تنها یکی از کارت‌های قدرت‌نمایی ماست؛ همین تک‌حرکت، شریانِ انرژی و کشتیرانی دنیا را منجمد کرد و ناله و فغانِ بیچارگی‌تان به آسمان رسید.