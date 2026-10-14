رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: زمین و فضاهای مورد نیاز برای اجرای پنج طرح خیرساز در حوزه سلامت با هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی، حمایت از بیماران و بهبود امکانات رفاهی دانشجویان و اساتید تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یوسف روستا اظهار کرد: این پروژه‌ها با مشارکت خیرین سلامت و در راستای توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت منطقه پیش‌بینی شده و پس از بررسی مستندات، نقشه‌ها و الزامات فنی، زمین‌ها و فضاهای مورد نیاز برای اجرای آنها تحویل شد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل احداث همراه‌سرای بیماران سرطانی، ایجاد بخش مراقبت و پیشگیری از بیماری هاری، احداث خوابگاه ۲ منظوره دانشجویان و اساتید، بازسازی اتاق عمل قدیمی بیمارستان حضرت فاطمه (س) و تبدیل آن به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و همچنین بازسازی و تجهیز مرکز شیمی‌درمانی سرپایی این بیمارستان است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب با قدردانی از مشارکت خیرین سلامت اظهار کرد: همراهی خیرین نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت و افزایش ظرفیت ارائه خدمات به مردم دارد و این دانشکده از مشارکت‌های مردمی برای اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و ارتقای امکانات بهداشتی و درمانی حمایت می‌کند.

روستا اضافه کرد: همچنین در جریان بازدید میدانی از محل اجرای طرح‌ها، زمین‌ها و فضاهای اختصاص‌یافته بررسی شد و در پایان، صورت‌جلسه تحویل آنها با تایید طرف‌های ذی‌ربط به امضا رسید تا مراحل بعدی اجرای پروژه‌ها مطابق ضوابط فنی و قانونی پیگیری شود.

اجرای این پنج پروژه خیرساز، زمینه توسعه فضاهای درمانی و رفاهی، تقویت امکانات تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه (س) و حمایت بهتر از بیماران و خانواده‌های آنان را در منطقه فراهم می‌کند.