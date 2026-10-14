به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست بررسی مسائل و مشکلات مدیریت شهری با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری خراسان رضوی دکتر علی نجفی، کارشناسان حوزه‌های مرتبط و شهرداران ششتمد، سبزوار، شامکان، داورزن، روداب و ریوند در محل شهرداری ششتمد برگزار شد.

شهردار ششتمد، با اشاره به اهداف این نشست گفت: در این جلسه، مسائل و چالش‌های شهرداری‌ها در حوزه‌های حقوقی، مالی و خدمات شهری بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات و بهبود روند مدیریت شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمودرضا سلیمانی افزود: تبادل تجربیات و هم‌افزایی میان شهرداری‌ها و کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی راهکار‌های مؤثر برای حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان باشد.