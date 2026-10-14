وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی تلفنی رئیس جمهور لبنان را از تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با هدف توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان مطلع کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۲۲ مهر در تماس تلفنی با جوزف عون، رییس جمهور لبنان، در خصوص تحولات لبنان و منطقه، گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

عراقچی در این گفت‌و‌گو، ضمن تاکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به ضرورت توقف حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رئیس جمهور لبنان را از تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ها و روز‌های اخیر مطلع کرد.

رئیس جمهور لبنان بر اولویت و ضرورت راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران‌های منطقه تاکید کرد.

اهتمام به گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و ادامه تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌ها میان مقامات دو کشور از دیگر محور‌های این گفتگوی تلفنی بود.