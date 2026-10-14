نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته استان، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی استان البرز در مهرشهر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این نمایشگاه با حضور شرکت‌ها و برندهای مطرح استانی و ملی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و عرضه محصولات حوزه صنعت ساختمان فراهم کرده است.

آقامحمدی، مدیر نمایشگاه بین‌المللی استان ، با اشاره به حضور شرکت‌های فعال در این حوزه گفت: در این نمایشگاه، محصولات و تجهیزات ساختمانی از مراحل ابتدایی تا تکمیل ساختمان در بخش‌های مختلف عرضه شده است تا مهندسان، فعالان اقتصادی، سازندگان و دیگر علاقه‌مندان بتوانند ضمن بازدید از غرفه‌ها، نیازهای خود را بررسی و با شرکت‌های حاضر مذاکره کنند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت ساختمان، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی و دارویی، در برنامه مجموعه نمایشگاه بین‌المللی استان قرار دارد.

مختاری، رئیس اتاق تعاون استان هم با تأکید بر تخصصی‌بودن این رویداد گفت: صنعت ساختمان ظرفیت گسترده‌ای دارد و استان البرز نیز از توانمندی‌ها و برندهای متعددی در این حوزه برخوردار است؛ ازاین‌رو، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه تعامل میان فعالان این صنعت را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت شرکت‌ها و استفاده بهتر از فضای نمایشگاهی، در سال‌های آینده نمایشگاهی گسترده‌تر و در سطح ملی برگزار شود.

رئیس اتاق تعاون استان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد سایت اصلی نمایشگاه بین‌المللی استان گفت: با رفع موانع مالکیتی و تکمیل مراحل اداری، زمینه برای آغاز اقدامات مربوط به احداث سایت دائمی و متناسب با ظرفیت‌های استان فراهم خواهد شد.

نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته استان از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸، در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی استان در مهرشهر پذیرای علاقه‌مندان، مهندسان، سازندگان و فعالان صنعت ساختمان است.