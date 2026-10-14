رئیس مجمع نمایندگان استان تهران درخصوص نشست امروز این مجمع با حضور مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و پاسخ‌های وی به نمایندگان عضو مجمع توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی یزدی‌خواه در تشریح این نشست گفت: نمایندگان مجمع در این نشست، طی مجموعه‌ای از پرسش‌ها، محور‌های کلیدی وزارت دفاع را مورد بررسی قرار دادند. از جمله این محور‌ها می‌توان به تقویت بنیه دفاعی کشور، صیانت از نیروی انسانی، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح و همچنین ضرورت تمرکز بر تولید سلاح، پهپاد و موشک‌های پیشرفته متناسب با ماهیت جنگ‌های نامتقارن اشاره داشت. وزیر پیشنهادی نیز در پاسخ به این پرسش‌ها، برنامه‌های خود را در این حوزه‌ها تبیین کرد.

وی با ابراز امیدواری درباره کسب حداکثر آرای موافق در جلسه علنی گفت: برخلاف وزرای پیشین که معمولاً از بخش‌های خارج از وزارت دفاع انتخاب می‌شدند، آقای اخلاقی از بدنه اصلی وزارت دفاع (بخش هوافضا) هستند. این ویژگی به معنای آشنایی کامل وی با ساختار‌های موجود، گلوگاه‌ها و چالش‌های وزارتخانه است. برخورداری از این شناخت ساختاری، می‌تواند روند فعالیت‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تولید تسلیحات مورد نیاز و همچنین حل مشکلات منابع انسانی را تسریع بخشد.

نماینده تهران گفت: حضور فردی با این ویژگی‌ها، موجب استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان در بخش‌های دانش‌بنیان و شتاب‌بخشی به توانمندسازی نیرو‌های مسلح کشور خواهد شد.

سید مرتضی محمودی، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران نیز با اشاره به محور‌های مورد بحث در این نشست تصریح کرد: در کنار برنامه‌های پیشنهادی، مسائلی فراتر از این چارچوب، از جمله چالش‌های مالی و ساختاری وزارت دفاع توسط نمایندگان مطرح شد. همچنین سوابق فعالیت وزیر پیشنهادی از ابتدای حضور ایشان در صنایع دفاعی تا به امروز، مورد بررسی و پرسش قرار گرفت.

وی با اشاره به تأکید نمایندگان بر کاهش تصدی گری دولت و دستگاه‌های حاکمیتی، به‌ویژه نهاد‌های نظامی و دفاعی در بخش‌های اقتصادی، بنگاه‌داری و شرکت‌داری اظهار کرد: بررسی برخی مفسده‌های احتمالی در لایه‌های مدیریتی حوزه اقتصادی وزارت دفاع، در راستای تحقق توصیه رهبر شهید برای پاکسازی و بهینه‌سازی ساختار‌های اجرایی، از اولویت‌های مورد توجه نمایندگان در این جلسه بود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزیر پیشنهادی دفاع نیز در ادامه تأکید داشتند که اصلاح ساختار‌های اقتصادی، شرکت‌داری و بنگاه‌داری را در اولویت‌های برنامه خود در وزارت دفاع قرار خواهند داد کما اینکه ایشان مبارزه با فساد و معرفی افراد به دستگاه‌های نظارتی را نیز از جمله ویژگی‌های خود در مجموعه تحت نظارت خود عنوان کردند.

وزیر پیشنهادی نگاه تعدیلی به نیرو‌های انسانی در بخش‌های رسمی و پیمانی و قراردادی ندارد

وی همچنین در خصوص ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان در خصوص تعدیل نیرو‌های انسانی در بدنه وزارت دفاع تأکید کرد: ایشان صراحتا اعلام کردند که علاوه بر اینکه نگاه تعدیلی به نیرو‌های انسانی در بخش‌های رسمی و پیمانی و قراردادی ندارند بلکه اعتقاد دارند که نیرو‌های وزارت دفاع باید در همه رده‌ها تثبیت و از مزایا و رفاهیات متناسب با شرایط خود برخوردار شوند و این قول را به عنوان یکی از اهداف خود در صورت تصدی به عنوان وزیر در این وزارتخانه عنوان کردند.

محمودی اظهار کرد: کلیدی‌ترین دغدغه نمایندگان در این نشست، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق تولید جنگ‌افزار‌های به‌روز و پیشرفته در وزارت دفاع، به‌منظور پشتیبانی حداکثری از نیرو‌های مسلح در مواجهه با جنگ‌های احتمالی پیش‌رو بود. وزیر پیشنهادی نیز در پاسخ، مجدداً تأکید کرد که با توجه به تغییر رویکرد وزارت دفاع در نحوه تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی داخلی، در صورت تصدی این مسئولیت، شاهد تحولات جدی و شتاب‌بخشی در تولید تجهیزات دفاعی خواهیم بود.