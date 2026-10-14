نشست ساماندهی بازار سیب صنعتی زیردرختی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور نمایندگان باغداران، کشاورزان و صنایع تبدیلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،نشست ساماندهی بازار سیب صنعتی زیردرختی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور نمایندگان باغداران، کشاورزان و صنایع تبدیلی برگزار و مسائل و چالش‌های بازار سیب صنعتی و راهکار‌های حمایت از تولیدکنندگان و تداوم فعالیت واحد‌های فرآوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نمایندگان باغداران بر ضرورت اصلاح قیمت خرید سیب زیردرختی و حمایت از درآمد کشاورزان تأکید نموده و فعالان صنایع تبدیلی نیز مشکلات صادرات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را مطرح کردند و در نهایت، پس از مذاکرات کارشناسی و با هدف تأمین منافع دو طرف، بر افزایش قیمت خرید سیب صنعتی زیردرختی توافق شد.

این توافق در راستای تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر حمایت از باغداران، تقویت تولید و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی انجام شده و می‌تواند زمینه تقویت زنجیره ارزش سیب، تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی و پایداری فعالیت واحد‌های فرآوری در استان را فراهم کند.