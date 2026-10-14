به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از نزدیک به ۶۸ درصد تصادفات در بزرگراه‌ها اتفاق می‌افتد.

وی افزود: ۶۰ درصد تصادفات در شب‌ها رخ می‌دهد که این آمار زیاد است

سردار ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اینکه علت تصادفات در ساعات خلوت این است که بزرگراه‌ها خلوت می‌شود، سرعت بالا می‌رود و حرکات مخاطره‌آمیز مثل مارپیچ، دنده‌عقب و لایی‌کشی اتفاق می‌افتد. تصریح کرد: گاهی در حاشیه بزرگراه‌ها تردد عابر پیاده معتادین متجاهر و کارتن‌خواب را داریم که علی‌رغم تلاش پلیس انتظامی و شهرداری برای جمع‌آوری، باز هم هستند و حوادث را رقم می‌زنند.

وی ادامه داد: بزرگراه آزادگان حادثه‌خیزترین بزرگراه است و بعد از آن بزرگراه امام علی (ع) و سپس بزرگراه شهید یاسینی. در ادامه بزرگراه فتح و کرمان خودرو که طولانی هم نیست نسبت به طولش تصادفات مرگبار زیادی داشت که در اواخر سال گذشته شهروندان منطقه ۲۱ پیگیری کردند و جداسازی مسیر رفت و برگشت با جدول بتونی انجام شد و روشنایی بخشی برطرف شد این اقدامات در کاهش تصادفات مؤثر بوده و امسال در پنج ماهه اول، شصت و یک نفر کاهش تصادف منجر به فوت داشته‌ایم؛ حدود سیزده تا هفده درصد کاهش نسبت به سال قبل.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه دوربین‌های کنترل سرعت اوتوبان آزادگان تکمیل نیست تصریح کرد: ترکیب تردد خودرو‌ها در اتوبان آزادگان متفاوت است زیرا در آزادگان انواع خودروی سبک و سنگین تردد می‌کنند. توقف در حاشیه بزرگراه — به‌ویژه خودروی سنگین — و برخورد مستقیم با این توقف‌ها را داریم.

وی ادامه داد: در بعضی مقاطع روشنایی کافی نیست و تردد عابر پیاده در بخش‌های زیادی از بزرگراه آزادگان که به سمت شهر‌های اطراف تهران حرکت می‌کنند نیز وجود دارد بعضی نقاط مثل پل آیت‌الله سعیدی در آزادگان یا پل فتح، نقاط تلاقی سفر‌های شهروندانی است که می‌خواهند وارد یا خارج تهران شوند. این تردد‌ها بعضاً رعایت نمی‌شود و تردد عرضی انجام می‌دهند و تصادفات شکل می‌گیرد.