همایش «مسیر نوآوری در فرآورده‌های کنجدی» با هدف بررسی ظرفیت‌های نوآوری در صنعت غذا، ارتقای سلامت و ایمنی محصولات غذایی و توسعه فرآورده‌های سالم و نوآورانه، به مناسبت روز جهانی غذا در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: همایش«مسیر نوآوری در فرآورده‌های کنجدی» با همکاری معاونت غذا و دارو و مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا برگزار شد و زمینه تبادل نظر میان متخصصان، پژوهشگران و فعالان صنایع غذایی را فراهم کرد.نجارزاده افزود: در این همایش، راهکار‌های ارتقای کیفیت محصولات غذایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان یزد و توسعه فرآورده‌های نوآورانه کنجدی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به محور‌های اصلی این رویداد بیان کرد: سیاست‌های نظارتی در نوآوری غذایی، بررسی الزامات سلامت در محصولات نوآورانه کنجدی، ایده‌پردازی و چالش‌های پیش‌روی تولید این محصولات، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این همایش بود.سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر جایگاه کنجد در فرهنگ غذایی استان یزد، گفت: ظرفیت‌های این محصول در تولید فرآورده‌های متنوع، زمینه مناسبی برای نوآوری در صنایع غذایی فراهم کرده است.نجارزاده ادامه داد: توجه به نوآوری، ارتقای سلامت و ایمنی محصولات و توسعه روش‌های تولید می‌تواند به ایجاد فرصت‌های تازه در صنایع غذایی و تقویت ارتباط میان دانش، سلامت و تولید کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بومی استان یزد، زمینه توسعه محصولات کنجدی سالم، ایمن و متنوع و ارتقای کیفیت فرآورده‌های غذایی بیش از پیش فراهم شود.