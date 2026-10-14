سومین مرحله عرضه خانه‌ریز در طرح فجر منطقه ۵ تهران، از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۵ مهر، با نرخ‌های مصوب دوره گذشته آغاز می‌شود. در این مرحله، قیمت‌ها بدون افزایش باقی می‌مانند و امکان ثبت سفارش تا پایان عرضه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران،اعلام کرد: سومین مرحله عرضه مهر سامانه خانه‌ریز با هدف فراهم‌کردن فرصت مشارکت بیشتر برای متقاضیان بازار مسکن، از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۵ مهر آغاز خواهد شد. در این دوره، قیمت‌های مصوب پیشین بدون تغییر حفظ شده‌اند تا متقاضیان بتوانند با توجه به توان مالی خود برای خرید و افزایش سهم مشارکت در پروژه فجر اقدام کنند.

تداوم عرضه با نرخ‌های قبلی یکی از ویژگی‌های این مرحله است که امکان برنامه‌ریزی مالی را برای خریداران فراهم می‌کند. خانه‌ریز با تمرکز بر مشارکت تدریجی سرمایه‌های خرد در پروژه‌های ساختمانی، بستری را برای حضور افراد بیشتری در این حوزه ایجاد کرده است.

بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، دارایی‌های قابل معامله در سامانه خانه‌ریز اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. کاربران این سامانه علاوه بر مشارکت در ارزش اقتصادی ناشی از پیشرفت فیزیکی طرحها، به بستر مبادله‌ای نیز دسترسی دارند که امکان خریدوفروش و کشف قیمت را بر مبنای عرضه و تقاضا فراهم می‌کند. میزان نقدشوندگی در این بازار نیز به شرایط معاملات و وجود خریدار و فروشنده بستگی دارد.

سامانه خانه‌ریز با هدف ایجاد دسترسی گسترده‌تر به فرصت‌های مشارکت در ساخت مسکن و فراهم‌کردن بستری شفاف برای سرمایه‌های خرد فعالیت می‌کند.

مطابق برنامه اعلام‌شده، درگاه ثبت سفارش سومین مرحله عرضه از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۵ مهر فعال می‌شود و تا پایان فروش عرضه‌شده در دسترس متقاضیان خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات تکمیلی، بررسی وضع طرح فجر و ثبت سفارش می‌توانند به وب‌سایت رسمی خانه‌ریز مراجعه کنند:

https://khanehriz.shahrzadcity.ir