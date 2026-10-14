قزوین میزبان ۱۸ تن از سفرای و نمایندگان سیاسی کشور‌های خارجی شد تا با تماشای جاذبه‌های کهن این دیار، از نزدیک با شکوه فرهنگ و تمدن ایران آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، قزوین میزبان ۱۸ سفیر و نماینده سیاسی کشورهای خارجی در ایران بود؛ میهمانانی که به قلب تاریخ و تمدن ایران سفر کردند تا گوشه‌ای از شکوه فرهنگی را از نزدیک ببینند.

این گروه از دیپلمات‌های خارجی در نخستین ایستگاه خود از مجموعه تاریخی «سعدالسلطنه»، بزرگ‌ترین کاروان‌سرای سرپوشیده شهری در غرب آسیا بازدید کردند. در ادامه، میهمانان راهی عمارت تاریخی «کلاه‌فرنگی» شدند و پس از آن با سفر به منطقه تاریخی الموت، از قلعه استوار این منطقه که مردادماه امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، دیدن کردند.

این سفر فرهنگی فرصتی مغتنم فراهم آورد تا سفرای کشورهای خارجی ضمن آشنایی با هویت تاریخی و میراث کهن ایران، به عنوان راویان و سفرای فرهنگی کشورمان در سطح بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند.