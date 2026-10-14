در دومین کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی، متخصصان و نمایندگان دستگاه‌ها بر ضرورت هماهنگی و همکاری برای مدیریت دادهها، توسعه هوش مصنوعی و افزایش بهره وری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با گسترش روزافزون ابزار‌های هوش مصنوعی، حکمرانی داده و پذیرش مسئولیت توسط دستگاه‌های دولتی و اجرایی به یکی از الزامات اصلی توسعه این فناوری تبدیل شده است. در دومین کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی، شرکت‌کنندگان بر این باورند که برای دستیابی به بهره‌وری حداکثری، هماهنگی میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه هوش مصنوعی ضروری است.



