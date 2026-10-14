استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار هفتگی با شهروندان، پای صحبت‌های مردم نشسته و از نزدیک در جریان مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار هفتگی با شهروندان، پای صحبت‌های مردم نشسته و از نزدیک در جریان مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

در این ملاقات که با حضور معاونان و مدیران کل استانداری برگزار شد، شهروندان مسائل خود را بی‌واسطه مطرح نموده و استاندار نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق به درخواست‌ها، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.

پیگیری مسائل مطرح شده، تسریع در روند رسیدگی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، محور اصلی این دیدار‌ها بود؛ رویکردی که بر ارتباط مستقیم مردم با مدیران و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد.

ملاقات‌های چهره‌به‌چهره استاندار آذربایجان‌غربی با مردم، به‌صورت منظم و هفتگی و با هدف شنیدن بی‌واسطه مشکلات و پیگیری عملی مطالبات برگزار می‌شود.