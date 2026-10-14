با بازگشت دو چهره محبوب زردپوشان آبادانی، هواداران صنعت نفت به بهبود شرایط این تیم و ماندگاری در لیگ برتر فوتبال کشور امیدوار شده‌اند.

امیدواری هواداران به بازگشت صنعت نفت آبادان به روزهای خوب

امیدواری هواداران به بازگشت صنعت نفت آبادان به روزهای خوب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان با هدف بهبود شرایط تیم و کسب نتایج بهتر، برنامه‌ریزی برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر را در دستور کار قرار داده‌اند.

موسوی، سرمربی صنعت نفت آبادان، با اشاره به اهداف این تیم گفت: هدف نخست ما حفظ سهمیه حضور در لیگ برتر و در ادامه، ارتقای جایگاه تیم در جدول مسابقات است.

وی افزود: با تلاش کادر فنی و بازیکنان و حمایت مجموعه مدیریتی باشگاه و هواداران، امیدواریم بتوانیم شرایط تیم را بهبود ببخشیم و این سرمایه ورزشی را در آبادان حفظ کنیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان همچنین از هواداران خواست با حضور در ورزشگاه و حمایت از بازیکنان، در ادامه مسیر همراه تیم باشند.

موسوی با تأکید بر اهمیت همدلی میان بازیکنان و هواداران گفت: امیدوارم تا پایان رقابت‌ها در کنار هم باشیم و با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران، شرایط تیم را بهبود ببخشیم.

صنعت نفت آبادان که در حال حاضر در جایگاه هجدهم جدول رده‌بندی قرار دارد، روز شنبه در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، از ساعت ۱۹ در ورزشگاه خانگی خود به مصاف آلومینیوم اراک می‌رود.

هواداران آبادانی امیدوارند صنعت نفت با کسب نتایج مطلوب، از شرایط فعلی فاصله بگیرد و بار دیگر به روزهای خوب خود بازگردد.