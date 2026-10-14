جلسه کمیته امنیت انتخابات شهرستان اشنویه به ریاست معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار و آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر چهار شاخص رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، گفت: مهم‌ترین مؤلفه در برگزاری انتخابات، فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای جلب اعتماد عمومی بوده و تأمین امنیت، صیانت از سلامت انتخابات و فراهم‌کردن فضایی آرام و مطمئن برای حضور و مشارکت مردم ضروری است.

مهدی حداد همچنین با اشاره به اهمیت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مسئول، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی تمهیدات امنیتی لازم برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، امن و در شأن مردم شد.