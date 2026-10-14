مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد در سفر به شهرستان بهاباد، مسائل و ظرفیت‌های مدرسه علمیه حضرت خدیجه (س) را در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و عمرانی بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام محمد کارگر شورکی مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، به همراه معاونان این مدیریت، در سفر به شهرستان بهاباد از مدرسه علمیه حضرت خدیجه (س) بازدید کرد و از نزدیک در جریان برنامه‌های آموزشی و تربیتی، مسائل اجرایی و نیاز‌های پشتیبانی این مجموعه قرار گرفت.

در جریان این بازدید، نشست‌هایی با مؤسس و اعضای هیئت امنای مدرسه، مدیر و کارکنان برگزار شد و راهکار‌های رفع کمبود‌ها و تقویت فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفت.

تکمیل ساختمان، تأمین اعتبار، تهیه تجهیزات و رفع کمبود استاد از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در نشست با مؤسس و اعضای هیئت امنای مدرسه بود. در این نشست، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد، مسئولان شهرستان، اعضای هیئت امنا و خیران برای تأمین نیاز‌های مدرسه و تکمیل زیرساخت‌های آن تأکید شد.

همچنین در جریان این سفر، حکم ریاست هیئت امنای مدرسه علمیه حضرت خدیجه (س) بهاباد برای حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی تمدید و پس از تأیید، به وی اعطا شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد در نشست با مدیر و کارکنان مدرسه نیز، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان را درباره مسائل اجرایی، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، جذب و پذیرش طلبه و تقویت فعالیت‌های پژوهشی بررسی کرد و بر پیگیری مسائل و بهبود روند فعالیت‌های این مجموعه تأکید داشت.

حجت‌الاسلام کارگر شورکی در جمع طلاب مدرسه علمیه حضرت خدیجه (س) بهاباد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر تعمیق معارف دینی، تلاش علمی، برنامه‌ریزی هدفمند، تهذیب نفس و آمادگی برای خدمت به دین و جامعه تأکید کرد.

وی بهره‌گیری شایسته از فرصت تحصیل و پیوند علم‌آموزی با عمل و تبلیغ آموزه‌های اسلامی را از الزامات مسیر طلبگی دانست.

بازدید از کلاس‌های درس و آشنایی با مباحث علمی طلاب و همچنین بازدید از مهدکودک مدرسه، از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با هدف بررسی ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی این مجموعه صورت گرفت.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد برای ارتباط مستقیم با مدارس، شناسایی نیاز‌ها و ظرفیت‌های موجود و پیگیری میدانی مسائل صورت گرفت؛ رویکردی که با همکاری مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه، می‌تواند به ارتقای فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی مدرسه علمیه حضرت خدیجه (س) بهاباد کمک کند.