معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور ثمره خون پاک شهدا و ایثارگری آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی حداد در دیدار با خانواده معظم شهید سلیمان زلنو در شهرستان اشنویه، با تأکید بر نقش روحیه شهادت‌طلبی، ایثار و فداکاری ملت ایران در حفظ عزت و استقلال کشور، افزود: دشمنان در برابر این روحیه ارزشمند به زبونی و ناتوانی رسیده‌اند و فرهنگ ایثار و شهادت، پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از امنیت کشور است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مسئولان همواره خود را مدیون شهدا و خانواده‌های صبور آنان می‌دانند، خاطرنشان کرد: تکریم و رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای همیشگی مسئولان بوده و پاسداشت آرمان‌های شهدا و تداوم مسیر پرافتخار آنان ضروری است.