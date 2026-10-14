معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در شیراز گفت: امسال با سه روش ذخیره‌سازی، سوخت جایگزین و سهمیه تخصیص‌یافته برای کنترل ناترازی انرژی برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در گردهمایی مدیران کل صمت استان‌ها در شیراز از اختصاص ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت و معدن تا پایان فصل سرما خبر داد و گفت که امسال با سه روش ذخیره‌سازی، سوخت جایگزین و سهمیه تخصیص‌یافته برای کنترل ناترازی انرژی برنامه‌ریزی شده است.

شجاعی با بیان اینکه طبق تعهد شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی، تا پایان آبان‌ماه روش ذخیره‌سازی ماهانه ۲۵۰ میلیون لیتر نفت‌گاز مازاد بر سهمیه جاری اختصاص‌یافته به بخش صنعت و معدن در حال انجام است، افزود: در بخش نفت کوره و سوخت جایگزین نیز، ۵۰۰ میلیون لیتر مازوت برای صنعت سیمان درحال ذخیره‌سازی است و جداسازی برق برای صنعت و تأمین آن از محل واردات از روش‌های دیگر در حال اجرا برای مدیریت سوخت و انرژی صنایع در فصل سرد است.

وی با اشاره به اینکه با این ذخایر و اضافه شدن سهمیه ۱۶۱ میلیون مترمکعبی گاز برای چهار ماه سرد پیش‌رو، تا پایان اسفند بخش صنعت و معدن مشکلی در تأمین سوخت و انرژی نخواهد داشت و شرایطی مشابه سال ۱۴۰۳ را تجربه می‌کند، تصریح کرد: ۲ درصد رشد بخش صنعت تحت‌تثیر ناترازی انرژی قرار گرفته و در ۶ ماه نخست امسال ۳۲۲ همت خسارت ناشی از ناترازی در بخش تولید ایجاد شده است؛ این در حالی است که کل رقم خسارت در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۳ همت بوده است.

در ادامه، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه ناترازی انرژی در سال‌های اخیر در شاخص‌های بهبود کسب‌وکار نهادینه شده است، گفت: با وجود بحران‌های ناشی از جنگ و ناترازی‌های انرژی، شاخص‌های کسب‌وکار در کشور در ۵ سال اخیر رو به بهبودی است.

کاشفی چارچوب‌دار شدن تصمیم‌گیری‌ها و اطلاعیه‌های دولتی را یکی از دلایل این بهبودی برشمرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و رایزنی‌های صورت‌گرفته با قوه مجریه، امروز دیگر ابلاغیه‌های خارج از چارچوب قانونی قابل اجرا نیست و همه دستگاه‌ها مکلف به ثبت پیش‌نویس هر دستورالعمل در سامانه طراحی‌شده در اتاق ایران و تحت نظارت وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر دولت، وزارت کشور و اتاق بازرگانی هستند و بعد از ۱۵ روز با اعمال نظر بخش خصوصی قابلیت ابلاغ و به فاصله ۱۵ روز قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.