در راستای تبیین معارف غنی علوی و فاطمی و بازخوانی سیره سیاسی، اجتماعی و اعتقادی حضرت زهرا (س) در جامعه و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع)، نشست‌های تخصصی با موضوع «حضرت فاطمه زهرا (س)، نخستین مدافع حریم امامت و ولایت» در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی بنیاد بین‌المللی غدیر اعلام کرد: در راستای تبیین معارف غنی علوی و فاطمی و بازخوانی سیره سیاسی، اجتماعی و اعتقادی حضرت زهرا (س) در جامعه و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع)، نشست‌های تخصصی با موضوع «حضرت فاطمه زهرا (س)، نخستین مدافع حریم امامت و ولایت» در ایام شهادت آن بانوی نمونه تاریخ بشریت در سطح کشور برگزار می‌گردد.

برگزاری این نشست تخصصی به همراه طرح تفصیلی آن شامل: سیاست ها، اهداف، محور‌های علمی و ساختار اجرایی به نمایندگی‌های بنیاد بین المللی غدیر در سراسر کشور ابلاغ گردیده است.

بر اساس این ابلاغ، نمایندگی‌های بنیاد بین‌المللی غدیر با مشارکت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری این نشست تخصصی اقدام می‌نمایند.

روابط عمومی بنیاد بین‌المللی غدیر در ادامه اعلام کرد: این نشست با هدف تبیین جایگاه ولایت در سیره حضرت زهرا (س)، بازخوانی مواضع سیاسی و اجتماعی آن حضرت پیش و پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و بررسی نقش ایشان در دفاع از حریم امامت و ولایت طراحی شده است. تحلیل مفهوم «پرچمداری ولایت» در سیره حضرت زهرا (س)، بررسی اندیشه‌های حضرت زهرا (سلام الله علیها) از منظر حقوقی، سیاسی و کلامی و تبیین نقش زنان در خانواده و جامعه امروز با بهره‌گیری از تعالیم فاطمی از جمله محور‌های علمی این نشست‌های تخصصی علمی به شمار می‌رود.

طبق برنامه پیش‌بینی‌شده، نشست‌ها با حضور استادان حوزه و دانشگاه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها برگزار خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی نیز برای انعکاس رسانه‌ای، تدوین گزارش‌های تحلیلی و تولید محتوای پژوهشی در حوزه بانوان در نظر گرفته شده است.