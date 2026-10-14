مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان صدور اسناد مالکیت اراضی نیشکر هفت‌تپه و ثبت مالکیت هزاران هکتار از اراضی کشاورزی و ملی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،زمان خوب در نشست شورای قضایی استان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهواز برگزار شد ، گفت : بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، رفع مشکلات ثبتی در خوزستان در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، کارگروه املاک در استان تشکیل و مشکلات موجود شناسایی شد. همچنین تدابیر و دستورهای صادرشده از سوی رئیس‌کل دادگستری استان، پیگیری و موارد مربوطه برطرف شد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مشکلات ثبتی استان مربوط به تداخل نقشه‌ها بود، افزود: برای رفع این مشکلات، نقشه‌برداری و تفسیر تصاویر به‌صورت رایگان انجام شد و زمینه برطرف شدن موانع ثبتی فراهم آمد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به مشکلات اسناد مالکیت در برخی مناطق اهواز، از جمله ملاشیه و گلستان، بیان کرد: مشکلات ثبتی در ۱۶ نقطه برطرف شده و امروز نیز شش فقره سند مالکیت جدید به مالکان اهدا می‌شود.

خوب با اشاره به مشکلات و تعارضات مالکیتی در اراضی هفت‌تپه تصریح کرد: با همکاری واحد کاداستر، اقدامات لازم برای رفع این مشکلات انجام شد و در نهایت سند مالکیت هشت هزار هکتار از اراضی هفت‌تپه صادر شد.

وی ادامه داد: در کوی مدرس نیز از مجموع ۳۷۰ قطعه، اسناد مالکیت ۳۲۱ قطعه صادر شده و صدور اسناد سایر قطعات در دست اقدام است. همچنین یک‌هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی پشت سد کارون ۳ نیز صاحب سند مالکیت شدند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گفت: سند مالکیت محوطه باستانی شوش به مساحت ۶۲ هکتار با تعامل و همکاری این مجموعه صادر شده است.

خوب افزود: اسناد مالکیت اراضی اوقاف در شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر به مساحت یک‌هزار و ۲۸۰ هکتار و همچنین اسناد مربوط به وزارت نیرو در دزفول نیز صادر شده است.

در این مراسم همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان و شهرداری اهواز با هدف توسعه همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه، به امضا رسید.