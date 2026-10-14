جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار و چهار طرح سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات مرزی، گردشگری، تولید و خدمات خودرویی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار و چهار طرح سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات مرزی، گردشگری، تولید و خدمات خودرویی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه درخواست ایجاد مرکز خدمات ارسال و دریافت مرسولات در پایانه مرزی تمرچین، احداث مجتمع تفریحی و گردشگری، واگذاری زمین برای احداث واحد تولیدی و ایجاد مجتمع خودرویی بررسی و مسائل و موانع احتمالی اجرای این طرح‌ها مطرح شد.

همچنین با توجه به رویکرد توسعه‌محور استاندار آذربایجان‌غربی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، مقرر شد موضوعات مطروحه با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، رعایت الزامات قانونی و پیگیری کارشناسی دنبال شود تا زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم شود.