مجتمع ویژه دادگاه‌های خانواده با حضور معاون قوه قضاییه در شیراز به بهره‌برداری رسید تا همه دادگاه‌های مربوط به امور رسیدگی، صلح و حل اختلاف خانواده در یک مکان متمرکز شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتمع ویژه دادگاه‌های خانواده با حضور معاون قوه قضاییه در شیراز به بهره‌برداری رسید تا همه دادگاه‌های مربوط به امور رسیدگی، صلح و حل اختلاف خانواده در یک مکان متمرکز شوند.

با افتتاح این طرح قضایی، از این پس مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌های خانواده نیازی به مراجعه به نقاط مختلف شهر شیراز ندارند و پرونده‌های آنها به صورت متمرکز در این مجتمع پیگیری و رسیدگی می‌شود.