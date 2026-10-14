به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبسایت اسپیس نیوز؛ شبکه اینترنت ماهواره‌ای آمازون لئو (Amazon Leo) که با هدف رقابت با استارلینک توسعه یافته، در آزمایشی برای ارتش آمریکا به سرعت دانلود بیش از ۴۰۰ مگابیت‌برثانیه دست پیدا کرده است. این آزمایش در پایگاه ابردین ایالت مریلند و با استفاده از آنتن Leo Pro انجام شد؛ جایی که توانایی‌های این شبکه نه‌فقط برای اتصال به اینترنت، بلکه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های ارتباطی ارتش آمریکا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مرکز توسعه قابلیت‌های رزمی فرماندهی توسعه قابلیت‌های رزمی ارتش آمریکا (DEVCOM C۵ISR Center)، میزبان این آزمایش بود که در آن شرکت‌کنندگان با استفاده از یک لپ‌تاپ و هم‌زمان با عبور ماهواره‌های تازه‌پرتاب‌شده لئو از بالای منطقه، داده ارسال و دریافت کردند. بیش از ۳۰ نماینده ارتش آمریکا نیز در این برنامه حضور داشتند؛ حضوری که بر اهمیت کاربرد‌های نظامی این فناوری برای آمریکا تأکید می‌کند.

البته آمازون جزئیاتی درباره سرعت آپلود، تأخیر شبکه و میانگین سرعت انتقال داده منتشر نکرده است. در نتیجه، هنوز مشخص نیست این سرعت تا چه اندازه پایدار بوده و آیا کاربران در شرایط عادی نیز می‌توانند به چنین عملکردی دسترسی داشته باشند یا خیر.

آمازون و ارتش آمریکا قصد دارند آزمایش‌های بعدی را با تمرکز بر ارتباطات پرسرعت‌تر، استفاده از اینترنت ماهواره‌ای هنگام حرکت و ادغام این فناوری با شبکه‌های تاکتیکی فعلی ارتش برگزار کنند. هدف نهایی این همکاری، انتقال قابلیت‌های آزمایشی به تجهیزات قابل استفاده سربازان در میدان است. به بیان دیگر، شبکه لئو قرار نیست صرفاً ابزاری برای دسترسی به اینترنت پرسرعت باشد؛ این فناوری می‌تواند در تأمین ارتباطات موردنیاز نیرو‌های نظامی آمریکا نقش ایفا کند.