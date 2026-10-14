به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول‌الله (ص) منطقه لایی، با اشاره به حضور پرشور و منسجم بسیجیان این منطقه در مراسم رژه جان فدایان شهرستان نکا، این حضور را نمادی از روحیه انقلابی، اتحاد و پایبندی بسیجیان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

سرگرد احمد ملایی، با بیان اینکه حضور بسیجیان در چنین مراسم‌هایی جلوه‌ای از همدلی، انسجام و آمادگی مردم برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: بسیجیان منطقه لایی همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و انقلابی حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند و این حضور پرشور نیز نشان‌دهنده تعهد و وفاداری آنان به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول‌الله (ص) منطقه لایی افزود: رژه جان فدایان شهرستان نکا فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت، اقتدار مردمی و پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ حضوری که با مشارکت بسیجیان و اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از همبستگی و روحیه ایثار و فداکاری را به نمایش می‌گذارد.

سرگرد ملایی در پایان ضمن قدردانی از حضور و مشارکت بسیجیان منطقه لایی در این مراسم، بر تداوم فعالیت‌های بسیج در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، تقویت روحیه همدلی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.