نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: ۱۷ هزار پرونده مربوط به خادمان فرهنگی برای فعالیت در عتبات عالیات تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب امروز در همایش بزرگ کارگزاران زیارتی، عوامل اجرایی و خادمین فرهنگی خراسان شمالی با تاکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: باید قدردان افرادی باشیم که زمینه برگزاری و انجام مناسک حج را فراهم می‌کنند؛ چراکه گاهی کار‌های کوچک، آثار بزرگ و التیام‌بخشی به همراه دارد.

وی افزود: زائران قهرمانان اصلی حج هستند و کارگزاران باید با صرف وقت و تلاش، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به آنان را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اهمیت شناخت شرایط و تصمیم‌گیری آگاهانه گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز باید مورد توجه قرار گیرد، بصیرت و موقعیت‌شناسی است تا افراد بتوانند در شرایط مختلف تصمیم‌های درست و مسئولانه اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه انسان عاقل باید زمان‌شناس باشد، افزود: باید قدر فرصت‌ها را دانست و مسئولیت‌ها را به‌خوبی انجام داد؛ همچنین شناخت عوامل خودی و دشمن در انجام صحیح وظایف اهمیت دارد.

نواب با اشاره به ضرورت تقویت توانمندی‌های داخلی اظهار کرد: دشمن به عهد خود پایبند نیست و باید در مسیر رشد و افزایش توانایی‌های خود تلاش کنیم و به فرامین رهبری توجه ویژه داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: وحدت و همگرایی باید تقویت شود و شیعه و سنی در کنار یکدیگر باشند تا زمینه نفوذ دشمن فراهم نشود.

وی وحدت را از نعمت‌های الهی دانست و بر ضرورت همکاری و همدلی میان مسلمانان تاکید کرد.

نواب با اشاره به برنامه‌های آموزشی در حوزه حج گفت: هشت مدرسه ویژه حج در کشور فعالیت می‌کنند که طلاب دارای مدرک سطح ۲ در این مراکز آموزش می‌بینند و در فهرست اعزام‌های حج قرار می‌گیرند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی به زائران، خدمت‌رسانی مسئولانه و توجه به نیاز‌های آنان را از وظایف مهم کارگزاران دانست.