دومین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت «پدافند غیرعامل» و با تمرکز بر بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، به میزبانی شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دومین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت «پدافند غیرعامل» و با تمرکز بر بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، به میزبانی شیراز آغاز شد.

در این همایش، عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس، با اشاره به ابعاد خسارت‌های وارده به کالبد مسکونی کشور در جنگ تحمیلی سوم اعلام کرد: در مجموع ۱۰۲ هزار واحد ساختمانی در کشور دچار آسیب شده‌اند که نیازمند ترمیم هستند و حدود ۱۳۰۰ واحد نیز به‌طور کامل تخریب شده و چشم‌انتظار نوسازی کامل‌اند.

وی با اشاره به عملکرد موفق استان فارس در این حوزه افزود: با تعامل و هم‌افزایی میان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نظام مهندسی، همه ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده ناشی از جنگ در استان فارس، به‌طور کامل تعمیر و مرمت شده و به مالکان محترم تحویل گردیده است.

در ادامه این همایش، شاپور طاحونی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تأکید بر اینکه موضوع اصلی این نشست «پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی» است، تصریح کرد: شرایط کنونی و تهدیداتی که با آنها روبه‌رو هستیم، ارتباط مستقیمی با واقعیت‌های جنگ تحمیلی و پایداری سازه‌ها دارد. به گفته وی، نقش ساختمان‌سازی در به حداقل رساندن خسارت‌های سازه‌ای و انسانی، مهم‌ترین مبحث این همایش است.

این همایش دو روزه فردا، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه، به کار خود پایان می‌دهد.