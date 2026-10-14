به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مراسم ظهر پنج شنبه ۲۳ مهر ماه در دانشگاه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی و پس از آن ساعت ۱۵:۳۰ در جوار مرقد این شهید گرانقدر در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی در سال ۱۲۸۱ هجری خورشیدی در خمینی شهر اصفهان چشم به جهان گشود.

او که علاقه‌ی زیادی برای آموختن داشت در ۲۲ سالگی رهسپار قم شد. وی در این شهر به تحصیلات خود تا درجه‌ی اجتهاد ادامه داد و با تلاش و کوشش موفق شد، در ۴۰ سالگی به درجه اجتهاد برسد.

اثر‌های ارزشمند همچون البیان، تفسیر قرآن، خلاصه‌ای از تفاسیر شیعه و سنی، مجمع الشّتات و مجموعه‌ای در باره‌ی حروف مقطعه قرآن گنجینه‌های گرانقدری است که این عالم فرهیخته از خود به یادگار گذاشته است.

چهارمین شهید محراب از روحانیان شیعه و از مبارزان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، امام جمعه و نماینده رهبر کبیر انقلاب اسلامی در کرمانشاه بود.

وی در ۲۳ مهر ۱۳۶۱ و هنگام اقامه نماز جمعه در مسجد جامع کرمانشاه توسط سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.