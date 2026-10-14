به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که در کانون ملائک شهرستان قرچک برگزار شد؛ از خدمات بیش از ۷۰ پرستار و کادر درمان با اهدای لوح قدردانی شد.

فرماندار شهرستان قرچک در این مراسم با تبریک روز پرستار به فعالان حوزه سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری‌های پرستاران در مسیر حفظ سلامت جامعه قدردانی کرد و گفت: روز پرستار فرصتی برای پاسداشت خدمات قشری است که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، سلامت دیگران را در اولویت قرار می‌دهند.

علی محمد اسلامی با اشاره به ایثار کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا و شرایط بحرانی کشور، خاطرنشان کرد: فداکاری پزشکان، پرستاران و کادر درمان در خدمت‌رسانی به بیماران و مجروحان، جلوه‌ای ماندگار از تعهد حرفه‌ای و انسانی جامعه سلامت است.

وی در پایان، این مناسبت را به پرستاران، کارکنان و فعالان حوزه سلامت شهرستان قرچک تبریک گفت و از خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.