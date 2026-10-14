به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» برنامه‌ای راهبردی است که به گفته مسئولان؛ مسیر آموزش را از مدار حافظه‌محوری خارج و دانش‌آموزان را برای ورود به بازار کار و زندگی واقعی توانمند می‌کند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش ایلام در آیین آغاز این طرح ملی، اظهار کرد: دوره اول متوسطه، مقطع بنیادین شکل‌گیری هویت، شناسایی توانمندی‌ها و انتخاب مسیر آینده شغلی و تحصیلی دانش‌آموزان است.

فارِس شریفی افزود: هدف از اجرای طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» و برپایی جشن استعداد و هویت‌یابی، شناسایی توانایی‌های فردی فراتر از نمره‌های درسی است.

وی تشریح کرد: میدان عمل این طرح؛ حوزه‌های گوناگونی از جمله: فناوری‌های نوین، کدنویسی، هوش مصنوعی، کار‌های دستی، خیاطی، پرورش گل و گیاه و هنر‌های بومی و کاربردی را در بر می‌گیرد تا مسیر دستیابی به مهارت‌های عملی هموار شود.

شریفی اضافه کرد: این برنامه در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احکام برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود و در قالب آن؛ هر دانش‌آموز دوره اول متوسطه مکلف است که حداقل یک مهارت کاربردی و سازگار با گرایش و استعداد فردی خود را فرا گیرد.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش ایلام بیان کرد: زمینه‌سازی این رویکرد حتی در دوره ابتدایی با آموزش مهارت‌های نرم، مهارت‌های زندگی و تولید محتوای آموزشی برای همکاران فرهنگی آغاز شده است.

رویکرد آموزش مهارت در مدارس استان ایلام اگرچه در گذشته بیشتر در قالب برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت با برپایی ده‌ها پایگاه و پوشش هزاران دانش‌آموز دنبال می‌شد؛ اما بر پایه برنامه جدید وزارت آموزش و پرورش که اواخر تابستان امسال به سراسر کشور ابلاغ شده است، از شکل فوق‌برنامه خارج و به عنوان تکلیفی رسمی در دوره اول متوسطه (به‌ویژه پایه هفتم) در مدارس گنجانده شده است.

هدف‌گذاری این طرح فراگیر، اتصال آموزش‌های عمومی به جشنواره‌های علمی نظیر «نوجوان خوارزمی» و تربیت نسلی نوآور، ماهر و کارآفرین در استان‌های در حال توسعه نظیر ایلام اعلام شده است.

با آغاز سال تحصیلی جدید ۱۱۴ هزار دانش‌آموز ایلامی در مدارس دولتی و ۱۶ هزار نفر دیگر در کلاس‌های درس مدارس غیردولتی حاضر شدند.

یک‌هزار و ۹۰۵ فضای آموزشی در مناطق شهری، روستایی و عشایری این استان دایر است.

جامعه آموزش و پرورش استان ایلام؛ شامل: ۱۱ هزار و ۵۷۰ فرهنگی است که از این شمار، ۴۸ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.