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در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نایین بر اقدامات دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از حوادث ال نینو تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نایین گفت: بررسی اقدامات دستگاهها در حوزه پیشگیری کنترل سیل و همچنین آمادگی شهرستان برای پیشگیری از حوادث پدیده ال نینو از جمله محورهای جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان بود.
منصور شیشه فروش افزود: مقرر شد شرکت آب منطقهای برای اجرای مطالعات ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر که به پیمانکار و مشاور واگذار شده است، اقدامات لازم اجرا شده و در رودخانههای مهم و پرخطر شهرستان عملیات ساماندهی و لایروبی را انجام دهند.
وی ادامه داد: حدود ۴۵ سازه تقاطعی پرخطر در شهرستان نایین شناسایی شده است که ضروروی است، اداره راهداری و اداره جهاد کشاورزی جانمایی این تقاطعها را انجام دهد تا پیش از بارشها، سازههای پرخطر شناسایی شده با تلاش دهیاریها، جهاد کشاورزی و راهداری و حمل و نقل جادهای اصلاح و بازسازی شود.
شیشه فروش گفت: ۱۲ میلیارد تومان اعتبار توسط اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای ترمیم و مرمت و ایمنسازی بند علی آباد و تکمیل مطالعات بندها و طرحهای آبخیزداری منطقه تخصیص داده است و در خصوص اجرای طرحهای بیابانزدایی نیز ۲۰ هکتار عملیات بیابان زدایی و نهالکاری در پهنههای پرخطر در بخش فرسایش بادی از سوی منایع طبیعی اجرا شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تقویت ماشین آلات امدادی و راهداری شهرستان نایین به علت وجود بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر راه در حوزه روستایی و جادهای برای اجرای طرحهای ایمنسازی راهها در برابر مخاطرات و رفع کمبود ماشین آلات از دیگر مصوبات این جلسه بود.