به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نایین گفت: بررسی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری کنترل سیل و همچنین آمادگی شهرستان برای پیشگیری از حوادث پدیده ال نینو از جمله محور‌های جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان بود.

منصور شیشه فروش افزود: مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای برای اجرای مطالعات ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر که به پیمانکار و مشاور واگذار شده است، اقدامات لازم اجرا شده و در رودخانه‌های مهم و پرخطر شهرستان عملیات ساماندهی و لایروبی را انجام دهند.

وی ادامه داد: حدود ۴۵ سازه تقاطعی پرخطر در شهرستان نایین شناسایی شده است که ضروروی است، اداره راهداری و اداره جهاد کشاورزی جانمایی این تقاطع‌ها را انجام دهد تا پیش از بارش‌ها، سازه‌های پرخطر شناسایی شده با تلاش دهیاری‌ها، جهاد کشاورزی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصلاح و بازسازی شود.

شیشه فروش گفت: ۱۲ میلیارد تومان اعتبار توسط اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای ترمیم و مرمت و ایمن‌سازی بند علی آباد و تکمیل مطالعات بند‌ها و طرح‌های آبخیزداری منطقه تخصیص داده است و در خصوص اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی نیز ۲۰ هکتار عملیات بیابان زدایی و نهالکاری در پهنه‌های پرخطر در بخش فرسایش بادی از سوی منایع طبیعی اجرا شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تقویت ماشین آلات امدادی و راهداری شهرستان نایین به علت وجود بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر راه در حوزه روستایی و جاده‌ای برای اجرای طرح‌های ایمن‌سازی راه‌ها در برابر مخاطرات و رفع کمبود ماشین آلات از دیگر مصوبات این جلسه بود.