علی جعفریان در نشست منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های سلامت و دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بحران، خواستار پایان اقدامات قهری علیه ایران در حوزه سلامت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی جعفریان در هفتاد و سومین نشست منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت مدیترانه شرقی (EMRO) که از ۱۳ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در قاهره مصر در حال برگزاری است، با اشاره به چالش‌های عمیق بشردوستانه و بهداشتی منطقه، بر ضرورت حمایت از نظام‌های سلامت در شرایط جنگ، تحریم و بحران‌های هم زمان تاکید کرد.

وی با قدردانی از دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت و همکاران این دفتر به دلیل ارائه گزارش جامع، گفت: منطقه ما از غزه و یمن تا جنوب لبنان و ایران با چالش‌های عمیق انسانی و بهداشتی و تلفات انسانی فاجعه بار و ویرانگر رو‌به‌رو است.

آسیب‌های انسانی و خسارت به زیرساخت‌های سلامت ایران

جعفریان با اشاره به حمله به مدرسه ابتدایی میناب اظهار کرد: در این حمله بیش از ۱۶۸ دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند. همچنین در لامرد، نوجوانانی در جریان جنایت جنگی دیگری و بر اثر استفاده از سلاح‌هایی با آثار تخریبی گسترده، شهید شدند.

وی افزود: طی ۱۵ ماه گذشته، جنگ تحمیل شده از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به شهادت بیش از ۴ هزار نفر در ایران، از جمله بیش از هزار زن و کودک، و مجروح شدن بیش از ۴۰ هزار نفر منجر شده است. همچنین بیش از ۸۷ بیمارستان و درمانگاه، ۲۳۰ مرکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی، ۲۵ کارخانه داروسازی و ۷۰ آمبولانس آسیب دیده‌اند.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به گزارش دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: خدمات بهداشتی و درمانی در کشور‌های میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا، در جریان اقدام ایران برای دفاع مشروع، هدف قرار نگرفتند.

اختلال در تامین دارو و تجهیزات پزشکی بر اثر تحریم‌ها

دکتر جعفریان با اشاره به تشدید اقدامات قهری یک جانبه آمریکا در اوت ۲۰۲۶ گفت: این اقدامات روند ارسال دارو، واکسن، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را بیش از پیش مختل کرده است و باید به این اقدامات غیرانسانی پایان داده شود.

وی با بیان اینکه نظام سلامت ایران با وجود فشار‌های گسترده به ارائه خدمات ادامه داده است، افزود: برنامه‌های پیشگیری از بیماری ها، خدمات سلامت مادر و کودک، کنترل بیماری‌های غیرواگیر و فعالیت ۱۱۰۰ بیمارستان کشور، با تلاش‌های متعهدانه کارکنان حوزه سلامت تداوم یافته است.

وی برای نمونه به عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد و گفت: بیمارستان‌های این دانشگاه به تنهایی طی این دوره ۳۵۰ مورد پیوند کبد انجام داده‌اند.

ضرورت حفاظت از کارکنان و مراکز بهداشتی و درمانی

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سلامت مرز نمی‌شناسد، اظهار کرد: تاب آوری نظام‌های سلامت مستلزم حفاظت از کارکنان حوزه سلامت، تامین منابع کافی، دسترسی مطمئن به اقلام و تجهیزات مورد نیاز و آمادگی برای مواجهه با بحران هاست؛ نه اینکه صرفا از متخصصان خواسته شود با امکانات کمتر، کار بیشتری انجام دهند.

جعفریان با تشریح دیدگاه ایران درباره همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه سلامت گفت: ایران خواستار تقویت همکاری‌ها در زمینه واکنش به شرایط اضطراری، تولید منطقه‌ای محصولات حیاتی سلامت، انتقال فناوری، تبادل دانش و توسعه نظام‌های اطلاعات سلامت است.

وی تاکید کرد: دارو‌ها و واکسن‌ها باید حتی در زمان بحران نیز به دست بیماران برسند و از بیماران، کارکنان حوزه سلامت، آمبولانس‌ها و مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی محافظت شود. سلامت هرگز نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.

انتظار ایران از سازمان جهانی بهداشت

جعفریان ضمن قدردانی از دکتر تدروس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت برای برجسته کردن واقعیت‌های حوزه سلامت در سراسر جهان، خواستار حمایت بی طرفانه و موثر این سازمان از کشور‌هایی شد که با تجاوز، تحریم و بحران‌های هم زمان مواجه هستند.

وی با اشاره به پیوند‌های مشترک کشور‌ها در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: جهان امروز، همان قدر که از نظر سیاسی دچار گسست است، از منظر سلامت به یکدیگر پیوسته و متحد است.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت افزود: تعهد مشترک کشور‌ها باید به حفاظت از خدمات حیاتی سلامت، کاهش نابرابری‌ها و تقویت آمادگی منطقه‌ای منجر شود و ایران برای همکاری با تمامی کشور‌های عضو دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در مدیترانه شرقی آمادگی کامل دارد.