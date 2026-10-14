حزب وطن ترکیه با «پیمان دفاعی سه جانبه» مخالفت کرد و درباره ورود ترکیه به جنگ یمن هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، حزب وطن ترکیه با انتشار بیانیه‌ای، مخالفت خود را با آنچه «پیمان دفاعی سه جانبه» نامیده، اعلام و تأکید کرد که تصویب این پیمان به معنای همراهی با سیاست‌های اسرائیل خواهد بود.

حزب وطن ترکیه (Vatan Partisi) با انتشار پوستری با عنوان «تأیید پیمان دفاعی، تأیید اسرائیل است»، از مجلس ملی این کشور خواست با این پیمان مخالفت کند.

این حزب در بیانیه خود مدعی شده است که چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز ورود نیرو‌های مسلح ترکیه به درگیری‌های یمن در راستای منافع آمریکا و اسرائیل شود.

حزب وطن با تأکید بر اینکه «یمن دشمن آمریکا و اسرائیل و دوست ترکیه است»، اعلام کرد با اعزام نظامیان ترکیه به جنگ یمن مخالف است.

در این بیانیه آمده است: «ما مخالف کشاندن سربازان خود به جنگ یمن برای تأمین منافع آمریکا و اسرائیل هستیم و از مجلس ملی ترکیه می‌خواهیم پیمان مکه را رد کند.»

حزب وطن همچنین با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان «امضا کن، از سربازان ترکیه حمایت کن»، از شهروندان خواسته است با امضای درخواست مخالفت با این پیمان، موضع خود را اعلام کنند.

دغو پرینچک، رهبر حزب وطن، نیز در نشست خبری نهم اکتبر در استانبول اعلام کرد که توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان که هفتم اوت ۲۰۲۶ در مکه امضا شد، نباید به ابزاری برای ایجاد تعهدات نظامی جدید علیه کشور‌های منطقه تبدیل شود. وی از نمایندگان مجلس خواست از تصویب توافق خودداری کنند.

این در حالی است که دولت ترکیه، پیمان مکه را سازوکاری دفاعی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه معرفی کرده و تأکید دارد این توافق علیه هیچ کشور مشخصی تشکیل نشده است.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی ترکیه، نیز پیش‌تر گفته بود که این پیمان علیه ایران نیست و حتی امکان پیوستن ایران و دیگر کشور‌های منطقه به آن وجود دارد.