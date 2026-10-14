مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۱۵ هزار و ۶۳۵ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی‌پور در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ثبت ۱۵ هزار و ۶۳۵ مورد ازدواج در استان در نیمه نخست امسال ، اظهار داشت: میانگین سن ازدواج‌های ثبت‌شده برای بار اول در این مدت، برای مردان ۲۸ سال و برای زنان ۲۳.۵ سال بوده است.

وی همچنین درخصوص آمار طلاق در استان ، بیان کرد: در این مدت، ۵ هزار و ۷۰ واقعه طلاق در خوزستان به ثبت رسیده است.

امانی پور می‌گوید: میانگین سن طلاق‌های ثبت‌شده برای بار اول، برای مردان ۳۷ سال و برای زنان ۳۲ سال بوده است.