به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی مجوز‌های کشور در نیمه نخست سالجاری ۷۹ هزار و ۳۳۲ درخواست برای دریافت مجوز‌های کسب و کار در استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

ناصر یارمحمدیان افزود:ازمجموع درخواست‌های ثبت شده دراین مدت، برای ۴۵ هزار و ۲۶۱ درخواست مجوزصادر شده که معادل حدود ۵۷ درصد کل درخواست‌هاست.

وی با اشاره به روند بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز ادامه داد: عملکرد این دستگاه‌ها به صورت ماهانه رصد و ارزیابی می‌شود تا علاوه بر شناسایی موانع و چالش‌های موجود، برای تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به متقاضیان اقدام شود.

یارمحمدیان با تأکید بر ضرورت کاهش موانع اداری پیش‌روی فعالان اقتصادی، گفت: تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها یکی از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار است و می‌تواند در تسریع راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شفافیت و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: ساماندهی فرآیند‌های اداری و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله اقداماتی است که برای بهبود پاسخ گویی به متقاضیان و کاهش مشکلات موجود در مسیر دریافت مجوز‌های کسب‌وکار دنبال می‌شود.

درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، بستری اینترنتی زیر نظر مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کار‌های موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوز‌های پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند.

این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادر کننده همه مجوز‌های کسب و کار‌ها در کشور شمرده می‌شود.