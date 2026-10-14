معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از هماهنگی برای اعزام ۱۵ هزار نفر از استان به اردوهای راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از اعزام ۱۵ هزار نفر از این استان به اردو‌های راهیان نور تا پایان سال خبر داد.

حسن قمری با اشاره به اینکه دوسوم این مجموعه شامل دانش آموزان و دانشجویان است، افزود: هشت هزار دانش آموز سه هزار دانشجو و مابقی نیز مردم و علاقمندان فرهنگ ایثار و شهادت است که راهی مناطق جنگی دوران دفاع مقدس می‌شوند.

او با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط با نسل جدید گفت: اردو‌های راهیان نور فرصت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با حماسه، ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان دوران دفاع مقدس و تقویت هویت ایرانی اسلامی آنان فراهم می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از هماهنگی برای اعزام علاقه‌مندان از شهرستان‌ها به مناطق جنوب در قالب ۱۵ هزار اعزامی مصوب نیز خبر داد.