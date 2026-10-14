به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبلاگ رسمی شرکت گوگل، این شرکت با هدف شناسایی سریع‌تر حفره‌های امنیتی پیش از سوءاستفاده مهاجمان، ساختار پاداش‌های برنامه «کشف آسیب‌پذیری مرورگر کروم» را تغییر داده و انگیزه بیشتری برای شکارچیان باگ ایجاد کرده است.

در این طرح جدید، جایزه پایه برای گزارش آسیب‌پذیری‌های مرتبط با «خرابی حافظه» چهار برابر شده و به ۲ هزار دلار رسیده است. همچنین بر این اساس میزان پاداش‌ها بسته به نوع و اهمیت باگ متفاوت است؛ به‌طوری که شناسایی باگ‌ها در بخش پردازشگر گرافیکی و شبکه می‌تواند ۴ هزار دلار و آسیب‌پذیری‌های مربوط به موتور جاوااسکریپت (V۸) بین ۴ تا ۵ هزار دلار جایزه به همراه داشته باشد.

بیشترین میزان پاداش در این برنامه به آسیب‌پذیری‌های با اهمیت بالا اختصاص یافته است که در صورت احراز شرایط لازم، مبلغ آن می‌تواند تا ۲۰ هزار دلار افزایش یابد.

گوگل سال‌هاست که با اجرای این برنامه‌ها، از متخصصان و پژوهشگران امنیتی در سراسر جهان می‌خواهد تا با شناسایی و گزارش باگ‌ها، به ارتقای امنیت این مرورگر کمک کنند. شایان ذکر است که مبلغ نهایی هر جایزه بر اساس شدت خطر، نوع آسیب‌پذیری و کیفیت گزارش ارسالی تعیین می‌شود.