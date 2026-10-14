به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست مشترک شورای قضایی و مدیران اجرایی استان خوزستان با حضور حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، علی دهقانی رئیس‌کل دادگستری استان، اعضای شورای قضایی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در اهواز برگزار شد.

علی دهقانی در این نشست با ارائه گزارشی جامع از پیشرفت اجرای طرح کاداستر و حدنگاری در پهنه‌های مختلف استان خوزستان اعلام کرد: با تلاش شبانه‌روزی دستگاه قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط، مالکیت دولت و بیت‌المال بر اراضی ملی و منابع طبیعی استان خوزستان به‌صورت ۱۰۰ درصدی تثبیت و اسناد رسمی آن‌ها صادر گردیده است.

وی افزود: در حوزه حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز با یک جهش قابل‌توجه، هم‌اکنون به پیشرفت بالای ۷۸ تا ۸۰ درصدی در سطح استان دست یافته‌ایم که این اقدام، گامی بنیادین در پیشگیری از زمین‌خواری و کاهش ورودی دعاوی تصرف و تداخلات ملکی به شمار می‌رود.

پیشتازی خوزستان در اجرای قانون الزام؛ صدور ۲۵ شناسه یکتا در اهواز

دهقانی با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره ۳ آن، از شهر اهواز به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای پیشرو در حوزه ساماندهی پیش‌فروش مسکن یاد کرد و بیان داشت: در گذشته نبود سازوکار اجرایی متقن در قانون پیش‌فروش سبب می‌شد که یک واحد مسکونی گاهاً به چندین نفر فروخته شود و پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی در محاکم تشکیل گردد. با اجرای دقیق آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام، از لحظه صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد آپارتمان یک "شناسه یکتا" به همراه کلیه منضمات اعم از پارکینگ و انباری تعریف و صادر می‌شود که امکان هرگونه فروش معارض و کلاهبرداری را کاملاً از میان می‌برد.

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: با هم‌افزایی شورای اداری، دستگاه قضایی، شهرداری اهواز، اداره‌کل ثبت اسناد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و نظام مهندسی،خوزستان توانست در یک ماه اخیر تعداد شناسه‌های یکتا را از ۹ مورد به ۱۶ و امروز به ۲۵ شناسه یکتا برساند و عنوان دومین استان پیشرو در سطح کشور را به خوداختصاص دهد؛ طرحی که به‌زودی به تمام شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و منطقه آزاد اروند تسری خواهد یافت.

رفع گره‌های مالکیتی ۷۰ ساله در لالی و شوش و حل مشکل کوی مدرس اهواز

دهقانی با تشریح مصوبات کارگروه ویژه حدنگاری و شورای صیانت از حقوق بیت‌المال استان، به گره‌گشایی‌های تاریخی اسناد ملکی مردم پرداخت و گفت: مشکل بیش از ۷۰ ساله اراضی مردم شهرستان لالی با همکاری وزارت نفت در واگذاری رایگان اراضی و مشارکت بنیاد مسکن و راه‌وشهرسازی حل شد.

وی پایان دادن به اختلاف مربوط به محوطه باستانی شوش و انتظار ۷۰ ساله مالکیتی مردم با هماهنگی میراث فرهنگی، تفکیک و تثبیت اراضی کوی مدرس اهواز پس از ۳۰ سال بلاتکلیفی، با احصای سهم اموال تملیکی از اشخاص و دولت و تثبیت عرصه و اعیان به نفع اهالی این منطقه کم‌برخوردار، حل مناقشات اسناد مالکیت منطقه ملاشیه اهواز در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به خوزستان، صدور اسناد رسمی مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه، اسناد اوقافی و مستثنیات سد کارون ۳ از دیگر مصوبات کارگروه ویژه حدنگاری و شورای صیانت از حقوق بیت‌المال استان برشمرد.

رئیس شورای قضایی استان خوزستان در پایان با قدردانی از اهتمام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار استمرار همکاری‌ها در زمینه تثبیت اسناد بستر رودخانه‌ها، دریاچه‌های پشت سدها و رفع تداخلات اراضی وقفی و روستایی در استان شد.