وزارت راه و شهرسازی و آستان قدس رضوی با همکاری شهرداری مشهد و شرکت ثامن، اجرای برنامه‌های خدماتی و عمرانی در محدوده حرم مطهر را با هدف تسهیل تردد زائران، تقویت سکونت در بافت پیرامونی و بهبود خدمات شهری دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تعیین تکلیف گود نرگس و تسریع در اجرای طرح احداث پارکینگ با ظرفیت ۵ هزار خودرو، از مهم‌ترین محورهای برنامه ساماندهی بافت پیرامون حرم رضوی است.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، از مشارکت چهار مجموعه برای اجرای این طرح در مجاورت میدان امیرالمؤمنین (ع) خبر داد.

تکمیل طرح‌های خدماتی، تأمین فضاهای عمومی مورد نیاز زائران و مجاوران و توسعه زائرسراهای ارزان‌قیمت نیز در برنامه‌های این محدوده قرار دارد.

به گفته نبیان، مطالعات و طراحی تفصیلی تیمچه‌های زیارت با توجه به معماری اصیل ایرانی ـ اسلامی به پایان رسیده است.

مسئولان همچنین بر تداوم هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد و شرکت ثامن برای پیشبرد برنامه‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران تأکید کردند.