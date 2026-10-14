به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: تدوین پیوست رسانه‌ای مستقل به‌منظور ترغیب نخبگان، متخصصان و جوانان دغدغه‌مند به ثبت‌نام در انتخابات، نخستین گام اساسی برای دمیدن روح کارآمدی و پویایی در مدیریت محلی است و تمامی دستگاه‌های متولی باید زمینه تشویق این قشر اثرگذار را فراهم آورند.

استاندار اصفهان با تأکید بر اصل صیانت از امانت‌داری دستگاه‌های حاکمیتی افزود: ایجاد آرایش رسانه‌ای کاملاً بی‌طرفانه در کلیه درگاه‌های دولتی و درگاه‌های عمومی وابسته به دستگاه‌های اجرایی استان یک تکلیف قطعی است و هیچ‌یک از مجموعه‌های اجرایی حق جانبداری یا تقویت جریان‌های خاص را در تریبون‌های رسمی ندارند.

وی هدایت افکار عمومی به سمت موضوعات اصیل و کاربردی را رسالت محوری رسانه‌ها خواند و افزود: تمرکز پیام‌های تبلیغی و رسانه‌ای باید منحصراً بر بازتاب نقش مدیریت شهری و روستایی در ارتقای ملموس کیفیت زندگی روزمره مردم استوار شود و از لغزش فضای عمومی به سمت مجادلات فرساینده و دوقطبی‌سازی‌های بی‌حاصل سیاسی به شدت پرهیز شود.

جمالی‌نژاد در ادامه با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری در فضای رقابت افزود: تشکیل فوری قرارگاه پایش تخلفات تبلیغاتی زودهنگام در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن رصد دقیق تحرکات تبلیغاتی غیرمجاز، به شبهات احتمالی پیرامون سلامت فرآیند انتخابات به صورت مستند، شفاف و سریع پاسخ داده شود.

وی هرگونه دخل و تصرف در منابع عمومی را خط قرمز مدیریت ارشد استان اعلام کرد و افزود: ممنوعیت کامل استفاده از هرگونه امکانات، ماشین‌آلات، بودجه‌های اداری، تابلو‌ها و سازه‌های شهری و رسانه‌های متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نفع اشخاص، نامزد‌ها یا جریان‌های خاص با قاطعیت اجرا شده و متخلفان بی‌درنگ به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.