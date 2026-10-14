به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه پرتودهی محصولات و کاهش ضایعات کشاورزی سامانه‌ای پیشرفته که به دست متخصصان و دانشمندان ایرانی بومی‌سازی شده است در نمایشگاه ۲۰۲۶ رونمایی و قرار است تا یک ماه آینده در شهرستان داراب راه اندازی شود.

محمدجواد عسکری افزود: این شهرستان با حضور ۲۰ نفر از هنرمندان در کنار نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و جلوه‌های اصیل صنایع دستی، میوه‌های استوایی پرورش یافته در اقلیم داراب به فعالان اقتصادی معرفی شد.