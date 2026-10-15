به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان گفت: در نخستین عملیات و در پی شنیده شدن صدای تیراندازی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری قرقبانان گروه دوستداران طبیعت، موفق به دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید شدند.

حسین آخوندی افزود: در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰ و سه تیر فشنگ کشف و ضبط و پرونده این متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شد.

بگفته وی: در عملیاتی دیگر، دو نفر متخلف شکار پیش از وارد کردن آسیب به حیات وحش شناسایی و دستگیر شدند و در این عملیات، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی مجاز، یک عدد چهارپاره غیرمجاز و مقادیری فشنگ کشف شد.