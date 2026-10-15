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چهار متخلف شکار در دو عملیات جداگانه مأموران یگان حفاظت رفسنجان با همکاری گروه دوستداران طبیعت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان گفت: در نخستین عملیات و در پی شنیده شدن صدای تیراندازی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری قرقبانان گروه دوستداران طبیعت، موفق به دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید شدند.
حسین آخوندی افزود: در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه سلاح گلولهزنی کالیبر ۲۷۰ و سه تیر فشنگ کشف و ضبط و پرونده این متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شد.
بگفته وی: در عملیاتی دیگر، دو نفر متخلف شکار پیش از وارد کردن آسیب به حیات وحش شناسایی و دستگیر شدند و در این عملیات، یک قبضه سلاح ساچمهزنی مجاز، یک عدد چهارپاره غیرمجاز و مقادیری فشنگ کشف شد.