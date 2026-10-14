به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری در تشریح عملکرد پلیس یزد در مقابله با سرقت، گفت: در راستای مبارزه با سرقت، ماموران کلانتری‌های شهر یزد ضمن هماهنگی قضایی، طرح‌های مقابله با سرقت را در محلات اجرا کردند. وی افزود: ماموران در هفته گذشته ۴۵ سارق را دستگیر که متهمان در بازجویی‌ها به ۱۱۰ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمه ساز، داخل خودرو و همچنین سرقت موتورسیکلت و معابر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: شهروندان هشدار‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و از رها کردن اموال خود در مکان‌های فاقد دوربین وغیره خودداری کنند.